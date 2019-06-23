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В Харькове машина влетела в здание горсовета (ФОТО)

13:00
В Харькове водитель "Тойоты" развалился о здание мэрии - фото 1
В Харькове водитель "Тойоты" развалился о здание мэрии

Эпичное ДТП с участием элитного авто произошло утром в воскресенье, 23 июня, в центре Харькова. Водитель Toyota Corolla на большой скорости развалился о монументальное сооружение местной мэрии.

Инцидент случился около 7:50, когда многие харьковчане возвращались домой после веселых ночных гулянок.

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Был ли водитель иномарки пьян, неизвестно. Но факт того, что он двигался по дороге с превышением скорости, налицо.

Спидометр разваленной машины застыл на отметке в 65 километров в час, но соседняя стрелка показывает переход с шестой на седьмую скорости, что соответствует куда большей цифре.

В Харькове машина влетела в здание горсовета (ФОТО) - фото 183158

По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Харьковской области Карины Курбановой, водителя машины после столкновения со стеной мэрии госпитализировали.

В Харькове машина влетела в здание горсовета (ФОТО) - фото 183157

В каком состоянии находился владелец "Тойоты", были ли с ним пассажиры, стражи порядка не говорят, что и вовсе наводит на подозрение сокрытия интересных нюансов ЧП. Вполне может быть, что водитель имеет какое-либо отношение к правоохранительным органам и действительно был пьян, а теперь его просто отмазывают.

Так или иначе, иномарка после удара оказалась раскуроченной почти в тотал.

 

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Харьков ДТП авто полиция Новости Украина
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