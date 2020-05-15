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В Харькове дикий мент устроил облаву из-за игрушечного автомата (ВИДЕО)

09:00
Харьковские копы едва не устроили спецоперацию из-за игрушки - фото 1
Харьковские копы едва не устроили спецоперацию из-за игрушки

Совершенно эпичный по своей дикости случай произошел в четверг, 14 мая, в Харькове, где один из мусоров в очередной раз сошел с ума и чуть ли не натравил спецназ на ни в чем не повинного гражданина.

Как выяснилось уже потом, инцидент начался с того, что проезжавший по Московскому пропспекту скандально известный мент Виталий Лисинский заглянул в окно припаркованной машины, где увидел "мужчину с автоматом".

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То, что игрушка была явно детской, с красными наконечниками, а также наличие ребенка в авто, полицейского не смутили. Поэтому он вызвал подмогу.

В итоге вчера "герой-коп" подрезал машину молодого человека, начал ломиться внутрь и, при подмоге коллег, стал кричать о наличи оружия и спрашивать, почему водитель хотел расстреливать людей из автомата. Перепуганные патрульные, слетевшиеся на вызов своего коллеги, хватались за табельное, чем немало напугали и ребенка, и самого "нарушителя".

Само собой, в машине менты ничего не нашли, кроме детского автомата. После этого самый быкующий из них заявил, что в полиции не служит, и просто сбежал.

Смотрите видео ментовской паники из-за детской игрушки онлайн:

Более того, выяснилось, что Лисинский шкварится уже далеко не первый раз. Переаттестованный милиционер уже открывал стрельбу на рынке из-за ссоры с продавцом клубники и избивал одного из водителей на посту Песочин.

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