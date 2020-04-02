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В госуправлении делами президента придумали чрезвычайную ситуацию для распила 1,7 млн

10:00
На ремонт фасада ОПУ выделили огромные деньги - фото 1
На ремонт фасада ОПУ выделили огромные деньги

Мающиеся поиском предлогов для личного обогащения чинуши провернули нехитрую махинацию ради косметического ремонта фасада офиса президента и, само собой, отката средств.

Как утверждают журналисты издания "Наші гроші", в ходе вчерашнего заседания правительства Кабмин выделил 1 миллион 740 тысяч гривен из резервного фонда бюджета на "противоаварийные работы" в здании ОПУ.

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Голосовали за принятие такого решения без обсуждения - "в пакете", а мотивацей для него служил вердикт комиссии КГГА. В ноябре 2019-го нужные ГУД чиновники признали здание Офиса президента аварийным. Более того, шикарно отделанная АП по документам оказалась под угрозой возникновения ситуации чрезвычайного техногенного характера. В документах даже прописали, что "по классификации чрезвычайных ситуаций в случае разрушения конструкций и облицовки фасадов здания ситуация вообще может достичь регионального уровня".

В минрегионстрое на аварийные работы хотели списать 2 миллиона 90 тысяч гривен. 345 тысяч из них - проектные работы и экспертизы. Эти деньги выделят не из резервного фонда бюджета. А вот на саму реализацию проекта Кабмин дал 1,74 миллиона.

Само собой, никаких чрезвычайной ситуации в Офисе президента просто быть не могло. ЧС регионального уровня, согласно ее описанию, должна привести к гибели от трех до пяти человек или травмам до сотни, а также нарушить условия жизнедеятельности от тысячи до 10 тысяч человек более чем на трое суток.

Регионального уровня НС признается, если она привела к гибели от 3 до 5 человек или в результате которой пострадало до 100 человек было нарушены условия жизнедеятельности от 1 тыс до 10 тыс человек более чем на трое суток. Также региональной ЧС могут признать катастрофу, убытки от которой составляют 70 миллионов 850 тысяч гривен. В общем, для рядовой побелки фасадов ОПУ в разгар пандемии Камбин выделил немалые деньги.

А вот для закупок масок, средств защиты, аппаратов искуственной вентиляции легких и других более важных вещей у государства денег как раз и не хватает. Более того, в экономике в принципе сложилась преддефолтная ситуация.

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