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В Германии жестоко убили участницу шоу "Україна має талант" (ВИДЕО)

10:46
Алла Клишта была рекордсменкой Украины - фото 1
Алла Клишта была рекордсменкой Украины

Тело Аллы Клишты, которая прославилась в Украине благодаря популярному талант-шоу, обнаружили в реке Рейн возле немецкого города Руст с явными признаками насильственной смерти.

Большую часть времени украинка проводила в Европе, где участвовала в цирковых выступлениях. Последним местом работы Клишты был парк развлечений "Европа-Парк".

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Впрочем, в конце апреля 33-летняя женщина не приехала к назначенному представлению во Франкфурт, после чего знакомые начали ее поиски. Чуть позже ее обнаружили мертвой.

По данным следствия, с девушкой расправились еще до того, как ее выбросили в реку, но как именно, в полиции не говорят.

В Германии жестоко убили участницу шоу 'Україна має талант' (ВИДЕО) - фото 182336

Алла Клишта прославилась благодаря участию в шоу "Україна має талант"

Подозрение пало на бывшего парня артистки. 30-летнего экс-бойфренда допросили, но не задержали, поскольку пока достаточных оснований для выдвижения ему обвинения нет.

Помимо участия в "Україна має талант" Алла Клишта также снималась в аналогах шоу в Румынии и Германии. Кроме того, она была официальной рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых хула-хупов. Ей удавалось крутить 102 обруча общим весом в 20 кило.

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Daily Mail
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