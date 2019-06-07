В Германии жестоко убили участницу шоу "Україна має талант" (ВИДЕО)

Алла Клишта была рекордсменкой Украины

Тело Аллы Клишты, которая прославилась в Украине благодаря популярному талант-шоу, обнаружили в реке Рейн возле немецкого города Руст с явными признаками насильственной смерти.

Большую часть времени украинка проводила в Европе, где участвовала в цирковых выступлениях. Последним местом работы Клишты был парк развлечений "Европа-Парк".

Впрочем, в конце апреля 33-летняя женщина не приехала к назначенному представлению во Франкфурт, после чего знакомые начали ее поиски. Чуть позже ее обнаружили мертвой.

По данным следствия, с девушкой расправились еще до того, как ее выбросили в реку, но как именно, в полиции не говорят.

Алла Клишта прославилась благодаря участию в шоу "Україна має талант"

Подозрение пало на бывшего парня артистки. 30-летнего экс-бойфренда допросили, но не задержали, поскольку пока достаточных оснований для выдвижения ему обвинения нет.

Помимо участия в "Україна має талант" Алла Клишта также снималась в аналогах шоу в Румынии и Германии. Кроме того, она была официальной рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых хула-хупов. Ей удавалось крутить 102 обруча общим весом в 20 кило.