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В Генштабе покарали полковника, который рассказывал о "мешающих миру радикалах"

19:40
Полковника Ноздрачева просто понизили - фото 1
Полковника Ноздрачева просто понизили

В четверг, 16 января, в военной службе правопорядка отчитались о проведенном служебном расследовании в отношении полковника Алексея Ноздрачева, который во время круглого стола рассказывал о том, как "ВСУ готовы к интеграции Донбасса вместе с оккупантами".

Как оказалось, оскандалившегося офицера, который занимал должность без малого главы Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, даже не уволили со службы.

Полковник из Генштаба: "ВСУ готовы к интеграции с оккупантами, но мешают радикалы"

На официальной странице ВСП подчеркнули, что полковник Ноздрачев "обнародовал выходящие за пределы его служебных обязанностей заявления".

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины, - отметили в службе правопорядка. - В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц".

По результатам разбирательств Ноздрачева решили понизить в должности и перевести на службу в подразделение, которое не связано с гражданско-военным сотрудничеством Генштаба.

Напомним, сам же полковник в день своего зашквара поспешил показательно раскаяться, мол, допустил ошибку. Впрочем, как можно набуровить подобное "по ошибке", понять невозможно.

"Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", - пояснил свои высказывания Ноздрачев.

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