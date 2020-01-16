В Генштабе покарали полковника, который рассказывал о "мешающих миру радикалах"

Полковника Ноздрачева просто понизили

В четверг, 16 января, в военной службе правопорядка отчитались о проведенном служебном расследовании в отношении полковника Алексея Ноздрачева, который во время круглого стола рассказывал о том, как "ВСУ готовы к интеграции Донбасса вместе с оккупантами".

Как оказалось, оскандалившегося офицера, который занимал должность без малого главы Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, даже не уволили со службы.

На официальной странице ВСП подчеркнули, что полковник Ноздрачев "обнародовал выходящие за пределы его служебных обязанностей заявления".

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины, - отметили в службе правопорядка. - В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц".

По результатам разбирательств Ноздрачева решили понизить в должности и перевести на службу в подразделение, которое не связано с гражданско-военным сотрудничеством Генштаба.

Напомним, сам же полковник в день своего зашквара поспешил показательно раскаяться, мол, допустил ошибку. Впрочем, как можно набуровить подобное "по ошибке", понять невозможно.

"Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", - пояснил свои высказывания Ноздрачев.