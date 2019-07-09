В ГБР выложили переговоры чиновников Минобороны по закупке "бракованных" бронежилетов"

В ГБР говорят, что чиновники минобороны знали, что броники 4 класса пробиваются осколком

Детективы государственного бюро расследований, заблокировавшие своим мутным расследованием поставки для украинской армии на зимний период, во вторник, 9 июня, показали записи разговоров военнослужащих, которые свидетельствуют о наличии брака в партии средств индивидуальной защиты.

Согласно представленным "доказательствам", неназванные чиновники из министерства обороны знали о том, что часть бронежилетов могут простреливаться, но при этом купили продукцию у производителя.

"В данный момент проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих. Ущерб государству по предварительным оценкам около 100 миллионов гривен, - отметили в ведомстве. - В рамках досудебного расследования проведено более 40 обысков, изъято 11 тысяч бронежилетов и назначены экспертизы".

При этом на каких именно складах минобороны проводили обыски детективы, а также где находится изъятое неизвестно.

В ходе следственно-оперативных действий из здания оборонного ведомства увезли и документацию, без которой невозможны поставки в армию критически важной продукции.

При этом в ГБР утверждают, что пробиваются броники и осколком, и пулями калибра 7.62, и 5.45. Но речь идет о бронежилетах 1-4 класса защиты, которые должны обеспечивать лишь не пробитие маломощными 5.45 с пулей повышенной пробивной способности.

К слову, после обысков в минобороны скандальный деятель времен Яныка Андрей Портнов написал, что едва ли не лично стоит за ними. После этого выяснилось, что глава ГБР Роман Труба - его однокашник.