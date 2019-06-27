Портнов признался, что стоит за обысками у Бирюкова и в минобороны (ФОТО)

Обыски в минобороны попахивают политической расправой

В ночь на четверг, 27 июня, следователи ГБР завершили проведение следственно-оперативных действий в управлении развития и материального обеспечения министерства обороны, в 95 бригаде, а также на складах, где якобы хранилась купленной "с перерастатой снаряжение".

И хотя директор ГБР Роман Труба поясняет, что обыски были результатом целого года расследования, его слова расходятся с правдой: во-первых, год назад ГБР ещё не существовало, во-вторых минобороны закупало форму для военных существенно ниже не стоимости, а, в-третьих, контракт на покупку "некачественных" бронежилетов, из-за которых в том числе и пришли следователи, был подписан в начале 2019-го.

А с учётом того факта, что Труба является однокашником главы Офиса президента Андрея Богдана, а соратник Яныка Андрей Портнов и вовсе в открытую заявил, что обыски - дело его рук, произошедшее действительно похоже на политическую расправу над "попередниками". Особенно если учесть, что разрешение на обыски судьи давали по уголовному делу, которое было заведено аккурат через два дня после первого тура президентских выборов.

"Это вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая – вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты. Вы усиливали врага и подрывали обороноспособность Украины. В этом уголовном деле вас и руководство вашего Министерства обороны ждет еще пару десятков неприятных сюрпризов", - написал Портнов на своей странице в Facebook.

В ходе обысков, как утверждают следователи, было изъято 11 тысяч "простреливаемых" бронежилетов. Правда, какому классу защиты они соответствуют и какими пулями "пробиваются", в ГБР не поясняют.