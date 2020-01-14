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В деле экс-"беркутовцев" объявили длительный перерыв - для смены прокуроров и поиска связи

16:20
Бывшие "беркутовцы" перестали выходить на связь - фото 1
Бывшие "беркутовцы" перестали выходить на связь

После того, как силами Владимира Зеленского и главы Офиса генпрокурора Рябошапки обвиняемые в расстреле Небесной сотни были отпущены, связь с ними была "утеряна", а дальнейшее судебное разбирательство в возникшем формате оказалось просто невозможным.

Во вторник, 14 января, в суде, который рассматривал дело об убийстве активистов Майдана карателями из расформированного спецподразделения "Беркут", объявили перерыв до 17 марта.

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В свободное от заседаний время суд обязал представителей Офиса генпрокурора полностью заменить всю группу обвинения, которую поставили на дело с единственной целью - отпустить подозреваемых на свободу для их обмена на захваченных террористами "ДНР" жителей оккупированных территорий.

Поскольку работавшие на посадку "Беркутовцев" правоохранители были вкорне не согласны с постановкой вопроса "отпустить под личное обязательство", их заменили на тех, кому не было никакой разницы, находятся ли убийцы в СИЗО или на свободе. При этом дальнейшее разбирательство в суде с участниками согласных на все прокуроров, не имеет никакого смысла, о чем и указали адвокаты семей погибших на Майдане.

Судьи аргументы пострадавшей стороны приняли, дав представителям обвинения разобраться с группой прокуроров до 17 марта. Параллельно с этим на сотрудников ОГП возложили обязательство наладить связь с фактически ушедшими из-под ответственности убийцами, поскольку после их выдачи в "ДНР" якобы обещавшие прибывать в Киев для участия в суде, "странным образом" перестали поднимать трубки и отвечать на сообщения.

Судя по всему, в данный момент,когда "беркутовцы" отпущены усилиями Портнова, Рябошапки и компании, реально покарать виновных невозможно в принципе. Более того, по некоторым данным, карателям, которых Украина обменяла на содержавшихся в России заложников, пообещали освободить от уголовных преследований.

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