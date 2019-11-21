В Гааге прошли первые слушания арбитражного трибунала между Украиной и Россией

В Гааге прошел первый день слушаний международного арбитражного трибунала по атаке в Керченском проливе

В четверг, 21 ноября, в международном арбитражном трибунале в Гааге прошло первое заседание, посвященное нарушению иммунитета трех военно-морских кораблей Украины, а также 24 членов экипажей судов. Сегодняшний день был посвящен обмену мнениями между судящимися сторонами.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, представителям Украины, разумеется не получилось прийти к согласию с русскими. Тем не менее, завтра арбитраж вынесет вердикт о правилах процедуры рассмотрения иска нашей страны с учетом сегодняшних слушаний.

- Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Из-за существенной разницы в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось. Но по результатам сегодняшних случшаний Арбитраж примет свое первое решение, и утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн, - отметлиа дипломат.

Как утверждает Зеркаль, представители Украины в арбитраже продавливают мнение о том, что дело является срочным, хотя русские и освободили украинских моряков. Аргументируют юристы такую позицию тем, что кремлевские террористы продолжают уголовные дела против 24 членов экипажа двух катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

А уже в конце мая Международный трибунал ООН принял решение о том, что русские должны немедленно и безоговорочно освободить украинских моряков, а также вернуть нашей стране катера и бускир. Тем самым судьи признали, что русские грубо нарушили международное законодательство, а украинские корабли проходили по нейтральной морской зоне. Впрочем, возврат моряков пока не состоялся, а террористы продолжают шить им уголовные дела за несуществующие преступления. Тем не менее, вскоре всех пленных могут отпустить, поскольку Путину нужны преференции в ходе политических переговоров.