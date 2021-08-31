В Естонії директор музею став президентом країни

Алар Каріс / Riigikogu

31 серпня в Естонії обрали нового президента країни. Ним став директор Націонанального музею Алар Каріс.

За законами Естонії, президента країни обирає парламент - Riigikogu. Парламент Естонії зробив це на позачерговій сесії у вівторок на закритому голосуванні.

За кандидатуру Алара Каріса проголосували 72 депутатів з 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Вперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі. Попередниця Каріса - Керсті Кальюлайд втратила підтримку й не була навіть підтримана опозицією.

Каріс обраний в ході другого туру голосування. В ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати з 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менше 68 голосів, тобто 2/3.

Кандидатуру Каріса висунули обидві правлячі партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів в парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявили, що підтримають кандидата.

Алар Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012).

З 2013 року він працював держконтролером, в 2017 році очолив Естонський національний музей. Його дружина - Сірье Каріс - є директором Тартуського міського музею. У пари двоє дорослих синів і доросла дочка.