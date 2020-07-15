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В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России из-за сбитого "Боинга"

Вчера, 22:20
ЕСПЧ будет рассматривать иск по делу MH17 - фото 1
ЕСПЧ будет рассматривать иск по делу MH17

Во вторник, 15 июля, в Европейском суде по правам человека зарегистрировали иск Нидерландов против российско-террористической страны за сбитие рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.

Как заявили в пресс-службе ЕСПЧ, заявление было зарегистрировано нод номером 28525/20 и будет рассматриваться в ходе судебных слушаний, которые вскоре назначат.

Нидерланды хотят присоединения других стран к иску против России из-за MH17

"По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена ​​Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за смерти в нарушение статей 2 Европейской конвенции о правах человека - "Право на жизнь", 3 - "Запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращения" и 13 - "Право на эффективное средство правовой защиты", - отметили работники ЕСПЧ.

Напомним, сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако Трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Россия уже шесть лет все обвинения отвергает, хотя факты и свидетели говорят о вине этого государства - спонсора международного терроризма.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.

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Расследование MH17 Россия терроризм Нидерланды ЕСПЧ война на Донбассе Новости
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