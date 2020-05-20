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В ЕС заявили о необходимости подготовки ко второй волне пандемии коронавируса

18:20
Ученые предрекают новую волну коронавируса - фото 1
Ученые предрекают новую волну коронавируса

Хотя как таковая пандемия COVID-19 еще не объявлена законченной, и во многих странах Европейского союза фиксируют новые очаги заражений, чиновники уже вовсю говорят о том, что правительствам нужно думать о втором пришествии коронавируса.

В среду, 20 мая, глава Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний Андреа Аммон заявила о том, что возникновение второй волны COVID-19 в Европе - лишь вопрос времени.

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- Сейчас наша главная проблема - подготовка ко второй волне пандемии. Когда они придет и насколько большой будет, спрогнозировать нелегко. Но сейчас не время расслабляться. В разных европейских странах иммунитет к COVID-19 у 2% -14% населения, подавляющее большинство людей - от 85% до 90% - остаются восприимчивыми к новому коронавирусу. Вирус вокруг нас, распространяется он гораздо быстрее, чем в январе и феврале... Я не хочу рисовать страшную картину конца света, но, думаю, мы должны быть реалистами.

Как известно, в данный момент в Евросоюзе, Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии от коронавируса умерли более 158 тысяч человек. Многие ученые, включая руководство центра по контролю заболеваний ЕС, считают эти цифры очень заниженными.

Наибольший уровень смертности зафиксирован в Британии, где новый вирус унес жизни 35 тыся человек. В Италии и Франции ситуация была немногим более лучшей - 32169 и 28022 умерших.

Украина же, согласно прогнозу многих вирусологов, имеет все шансы не пройти через первую волну пандемии, а просто плавно перетечь во вторую. По некоторым данным, коронавирус вернется с новыми силами уже этой осенью. У нас же, как свидетельствует официальная статистика, инфекция не идет на спад в глобальном понимании этого процесса. Графики заражения волнообразно скачут.

По состоянию на сегодня в Украине официально выявили 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, поскольку адекватное тестирование для постановки диагноза медиками массово не проводится.

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