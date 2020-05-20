Украине дадут больше всех: ЕС выделил кредит 10 странам на борьбу с коронавирусом

Совет ЕС решил дать Украине 1,2 миллиарда евро

В среду, 20 мая, Совет Европейского союза одобрил выделение 3 миллиардов евро кредита для 10 стран, которые пострадали от пандемии COVID-19 в экономическом плане. Украина получит почти половину от этой суммы.

Как утверждают в пресс-службе европейского законодательного института, официальный Киев в течение 12 месяцев получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

- Займы, которые сегодня были одобрены Советом ЕС, предполагают очень выгодные условия. Максимальный средний срок их погашения составляет 15 лет, - подчеркнули в ведомстве. - Согласно предложению Европейской комиссии, Украине выделят 1.2 миллиарда евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Как известно, хотя официальная статистика распространения болезни в нашей стране и может быть во много раз заниженной, по экономике в целом непродуманно введенный властями локдаун ударил очень масштабно. Так, самого начала карантина Кабмин закрыл абсолютно весь мелкий и средний бизнес, выборочно при этом оставив лазейки для работы крупных сетей. Как оказалось позже, когда предприниматели уже начали бунтовать, можно было попросту обязать их придерживаться санитарно-эпидемиологических норм.

Впрочем, уже когда в правительстве поняли, какой ущерб нанесли стране своим решением, мгновенно отказываться от выбранной тактики не стали. Поскольку это означало признание собственной некомпетентности. Вместо этого Шмыгаль и компания придумали "адаптивный карантин" и послабления, планы на которых меняются изо дня в день под определенные требования бизнесменов.

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, поскольку адекватное тестирование для постановки диагноза медиками массово не проводится.