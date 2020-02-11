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В ЕС решили снять санкции со Ставицкого и Азарова

21:40
Аваков и Ставицкий добились снятия санкций - фото 1
Аваков и Ставицкий добились снятия санкций

Провальная работа украинских следователей и борьба адвокатов привела к тому, что Европейский союз официально отменит ограничительные меры против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-главы минэнергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом во вторник, 11 февраля, написал на своей странице в Facebook брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, коррупционеров из команды Януковича исключат из санкционного списка ЕС, а украденные ими деньги из украинского бюджета, которые лежат в банках стран-членов союза, разморозят.

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и эксминистр энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение полугода месяцев, девять других лиц других, в том числе его отец в течение 12 месяцев", - подчеркнул Йозвяк на своей странице в Twitter.

Официально об этом решении исполнительные органы ЕС объявят уже на следующей неделе.

Как известно, санкции против беглого экс-президента и его команды ЕС ввел в марте 2014-го из-за масштабных хищений денег из бюджета страны. Со временем, когда украинские следователи так и не удосужились добиться признания команды Яныка виновной в преступлениях, в ЕС начали постепенно снимать органичения с бывших чиновников из-за "недостаточных доказательств против них от украинского следствия".

Действующие санкции утратят свою силу 6 марта 2020-го, так что до этой даты европейским чиновникам придется принять решение об их отмене или пролонгации. К слову, не исключено, что именно под этот срок Высший антикоррупционный суд и снял арест с Андрея Клюева.

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Виктор Янукович Эдуард Ставицкий Николай Азаров уголовное дело Евросоюз Новости
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