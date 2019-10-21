Экс-министр агрополитики Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе

В понедельник, 21 октября, в Полтавской области произошла авиакатастрофа, в ней погиб экс-минист аграрной политики Тарас Кутовой.

Авикатастофа прозошла в районе села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области.

Экс-чиновник самостоятельно летел в вертолете американского производства "Робинсон - 44" и не справился с управлением.

Падение вертолета произошло в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково.

По информации полиции,произошло падение самодельного вертолета "Робинсон - 44". Он следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Гройсмана. Свой пост покинул со скандалом.

Кутовой работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью. Сиротой осталась дочь Соломия 2007 года рождения.