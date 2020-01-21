В Донецке пристрелили одного из лидеров "ДНР"

Террориста расстреляли в подъезде дома, где он жил

Вечером в понедельник, 20 января, в оккупированной шахтерской столице убили заместителя командующего полка специального назначения внутренних войск "МВД" недореспублики Алексея Кривулю, более известного под кличкой "Грин".

Расстреляли одного из главарей боевиков из-за разборки со своими же подчиненными из бандформирования "Пятнашка".

Известно, что Кривулю его же соратники ненавидели из-за готовности пожертвовать кем угодно ради достижения собственной выгоды. Так что никаких сомнений в том, что террориста могли пристрелить как собаку "коллеги", нет. Вторая версия гибели "Грина" - участие в разборках со своими кураторами.

Тело 43-летнего коллаборанта обнаружили в подъезде дома, где он отжал квартиру, с многочисленными огнестрельными ранениями спины. Стреляли неизвестные из автомата Калашникова.

Любитель Путина воевал за имперские идеи кремлевского диктатора с весны 2014-го. Из-за своего высшего образования уроженец Николаевки Донецкой области сразу же стал одним из лидеров бандформирований "ДНР".

Регулярно участвуя в дележах награбленного, Кривуля сумел выжить в ходе множества разборок и дожить аж до 2020-го. Многим его соратникам такое достижение оказалось недоступным. Впрочем, теперь главарь террористов отправился к Кобзону и стал хорошим русским.