В Донецке горит склад боеприпасов, террористы эвакуируют население

В Донецке снова разрывается путинская "греча"

С самого утра среды, 25 сентября, оккупированную шахтерскую столицу сотрясает от взрывов. Крупнокалиберные снаряды, которые "шахтеры достали из забоев", разрываются с 7 утра до текущего момента. При этом интенсивность детонации не уменьшается.

Осколки от мин, РЗСО и артиллерийских снарядов разлетаются в радиусе 10 километров от эпицентра событий, который находится в Куйбышевской районе Донецка.

По данным местных жителей, взрывается "гуманитарная гречка", которую путинские каратели завозили на базу террористов в течение сентября. Обустроили ее на территории Донецкого завода алюминиевых профилей "Зенит".

До момента интенсивно наполнения склада боеприпасами российские военные также хранили там запасы снарядов, так что общее количество свезенного туда БК даже сложно себе представить.

Само собой, оккупационные "власти" обвинили в инциденте ВСУ. Якобы пожар на складе возник из-за "обстрела". Разумеется, никаких попаданий снарядов или еще чего-то, что могло вызвать пожар, не было. На самом деле, замерзшие и гревшиеся всю ночь водкой боевики к утру решили развести костерчик рядом с горами снарядов.

Сегодня днем, уже после того как большинство мирного населения покинуло опасную территорию, в "МЧС" решили объявить эвакуацию "дынырийцев".

Смотрите видео начала взрывов в Донецке онлайн (18+):