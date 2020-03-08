В Днепре на территории аэропорта нашли боевые снаряды (ФОТО)

Аэропорт Днепра могут открыть в 18:00 после почти суточного простоя

Вечером в субботу, 7 марта, на территории международного аэропорта "Днепропетровск" выполняющие ремонтные работы подрядчики совершили две пренеприятнейших находки. Из-за этого работу всей воздушной гавани остановили на непонятный срок.

Как утверждают в ГСЧС, 88-мм артиллерийские снаряды были найдены под землей на территории заправочной станции аэропорта, и это еще больше усугубило ситуацию.

В случае взрыва и последующей за ним детонации топлива в воздух мог взлететь практически весь аэропорт.

Спасатели, которые мгновенно прибыли на место происшествия, установили, что корпус взрывоопасных предметов сохранился весьма хорошо, а вероятность детонации от этого только лишь возрастала.

Ночью саперы не работали над изъятием снарядов и вывозом их на полигон для уничтожения, а приступили к этому лишь сегодня около 9:30. Боеприпасы уже успешно увезли на безопасное для аэропорта расстояние, но теперь прилегающую территорию будут тщательнейшим образом обследовать на предмет подобных находок.

Работу аэропорта планируют возобновить около 18:00, правда, на онлайн-табло первым ожидающимся рейсом указан Киев - Днепр в 20:30.