Генсек ООН распорядился расследовать бомбардировки Идлиба вопреки вето РФ

Российские военные преступления в Сирии начнут расследовать

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, решил создать комиссию ООН по расследованию гибели мирных жителей сирийского Идлиба. Причём речь идёт именно о нарушителях законов среди членов ООН.

Об этом Гуттериш заявил в четверг, 1 августа, в Нью-Йорке во время общения с журналистами.

Де-факто, решение генсека обозначает скорую кару для российских террористов, которые вот уже четвёртый год сбрасывают бомбы на головы женщин и детей, не причастных к войне в Сирии.

Параллельно с рассказами о необходимости расследования действий некоторых стран-членов Организации, Гуттериш призвал все стороны конфликта договориться для обеспечения деэскалации конфликта.

Примечательным является тот факт, что русские отчаянно сопротивлялись и пытались добиться не принятия столь важного решения главой ООН:

- Я в полной мере уважаю право России не соглашаться со мной, но я также уважаю позицию десяти других членов Совета безопасности, которые имеют противоположную русским позицию и хотят создания комиссии.

Как известно, недавно русские в очередной раз разбомбили больницы и школы в Идлибе. В результате налёта погибли мирные люди.

Русские, само собой, отрицают свою причастность к кровавым преступлениям собственных же летчиков и ведут себя так, словно "их там нет".

Напомним, российское правительство активно использовует своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии.

Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями.

Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".