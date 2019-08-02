Генсек ООН распорядился расследовать бомбардировки Идлиба вопреки вето РФ
Антониу Гуттериш, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, решил создать комиссию ООН по расследованию гибели мирных жителей сирийского Идлиба. Причём речь идёт именно о нарушителях законов среди членов ООН.
Об этом Гуттериш заявил в четверг, 1 августа, в Нью-Йорке во время общения с журналистами.
Де-факто, решение генсека обозначает скорую кару для российских террористов, которые вот уже четвёртый год сбрасывают бомбы на головы женщин и детей, не причастных к войне в Сирии.
Параллельно с рассказами о необходимости расследования действий некоторых стран-членов Организации, Гуттериш призвал все стороны конфликта договориться для обеспечения деэскалации конфликта.
Примечательным является тот факт, что русские отчаянно сопротивлялись и пытались добиться не принятия столь важного решения главой ООН:
- Я в полной мере уважаю право России не соглашаться со мной, но я также уважаю позицию десяти других членов Совета безопасности, которые имеют противоположную русским позицию и хотят создания комиссии.
Как известно, недавно русские в очередной раз разбомбили больницы и школы в Идлибе. В результате налёта погибли мирные люди.
Русские, само собой, отрицают свою причастность к кровавым преступлениям собственных же летчиков и ведут себя так, словно "их там нет".
Напомним, российское правительство активно использовует своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии.
Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями.
Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".