В Днепре чуть не развалилось огромное общежитие, студентов выселили, квартал оцепили ВИДЕО

В центре Днепра чуть не упало общежитие

Вечером в субботу, 5 октября, в центре Днепра, на пересечении проспектов Дмитрия Яворницкого и Юрия Гагарина, произошел масштабный провал грунта площадью три на два метра. Через какое-то время после этого треснула стена общежития местного политехнического университета.

Огромное здание, построенное в 50-х годах над бомбоубежищем, мгновенно стало аварийным и может рухнуть в любой момент.

Поэтому сначала администрация общежития, а затем и городские власти приняли решение о немедленной эвакуации всех студентов.

На место происшествия примчался мэр Днепра Борис Филатов, который на своей странице в Facebook выложил видеообращение к горожанам с пояснениями. По его словам, сегодня будет перекрыт проспект Яворницкого, а днепрянам нельзя приближаться к аварийному зданию ближе чем на 70 метров.

Предварительной причиной инцидента чиновник назвал то, что в районе общежития еще много десятков лет назад была проблема с промоинами, которую, разумеется, не решили. Более точно об этом скажут специалисты.

"Удалось избежать худшего. Сейчас отключены все коммуникации - газ и электроснабжение. Предпринимают чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания. Утром будет финальное заседание комиссии, будут окончательные рекомендации", - отметил Филатов. - В целом в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели еще в 50-х годах. Она имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под домом также бомбоубежище.