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В День достоинства Зеленский сделал борца с Майданом главой СБУ Львовской области

08:00
Зашкваренный Юрий Гончаров снова занял топовую должность в СБУ - фото 1
Зашкваренный Юрий Гончаров снова занял топовую должность в СБУ

В шестую годовщину начала Революции достоинства президент Украины назначил Юрия Гончарова руководителем управления Службы безопасности во Львовской области. И все бы ничего, только генерал-майор является откровенно токсичным персонажем.

В конце 2013 - начале 2014-го Гончаров находился на службе в регионе и был замначальника СБУ области. Назначал его на пост Виктор Янукович.

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Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, ещё во времена Яныка должности в приграничной области, где существует поток контрабанды из Европы, назначали совсем не бесплатно.

"Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после победы революции при Турчинове, - отметили журналист. - Но опытные кадры Януковича в СБУ ценил президент Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что интересно, это не вызвало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост председателя Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ.У ноябре 2017 года Гончарова был назначен главой СБУ Черниговской области. Через неделю после этого сотрудник службы купил себе Мерседес GLK".

К слову, при бывшем президенте руководящую должность занял и еще один активный борец с Майданом - Роман Труба. Ставший главой ГБР правоохранитель в 2014-м году был прокурором во Львовской области. Сейчас, являясь однокашником Андрея Богдана, он расследует ряд уголовных дел против Петра Порошенко, открытых по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

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Владимир Зеленский СБУ Львовская область Андрей Портнов Роман Труба Новости
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