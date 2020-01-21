В Давосе задержали российских "дипломатов", которые представлялись сантехниками

Русских киллеров-шпионов выдворили из Швейцарии

Российские террористы засунули своих агентов на площадку Всемирного экономического форума, который проходит в Швейцарии.

Кроме пророссийских политиков типа Эммануэля Марона, Ангелы Меркель и других продавшихся Кремлю деятелей, ГРУшники решили внедрить в Давос еще и своих то ли киллеров, то ли шпионов.

Как утверждает на своей странице в Twitter международный финансист и инвестор Уильям Браудер, который является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, руксские собирались устроить на него покушение.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", – написал Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger сегодня написало, что двух возможных российских шпионов полиция кантона Граубюнден остановила перед встречей с высокопоставленными политиками и представителями бизнеса, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Они представились сантехниками", - отметил деятель.

BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ — Bill Browder (@Billbrowder) January 20, 2020

Известно, что во время задержания российские агрессоры, которые представлялись охране форума сантехниками, показали дипломатические паспорта. Примечательно, что российские "дипломаты" показывали документы, стоя в спецодежде.

По некоторым данным, шпионам не стали инкриминировать никаких обвинений, а просто выдворили из Швейцарии - чтобы не злить Путина, и чтобы придерживаться международных законов, ведь спецназовцы все же предъявили диппаспорта.

Конечно, версия возможного покушения на жизнь кого-либо из участников экономического форума, вполне вероятна, ведь русские вполне могли отправить своих диверсантов для убийства.

Напомним, в рамках расследования нападения на Скрипалей, британские и французские спецслужбы нашли секретную военную базу ГРУ в Альпах. За четыре года ее посещали как минимум 15 офицеров Главного управления разведки РФ, имена которых известны правоохранителям.

Вышли на секретную базу спецслужбисты в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте прошлого года. Как оказалось, в Альпах побывали использующие "новичок" Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а также другие их коллеги, чьи данные ранее спецслужбам западных стран были неизвестны: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Геннадий Шветс и Наман Юсупов. Впрочем, личности последних могут быть ненастоящими. Остальные террористы уже являлись фигурантом дел о покушении на блогарского предпринимателя Емельяна Гебрева и других преступлениях, совершенных по заказу Кремля.

Как известно, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.