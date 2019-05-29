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В ЦИК пришел первый кандидат: кто же он

20:02
В ЦИК пришел первый кандидат: кто же он - фото 1
В ЦИК пришел первый кандидат: кто же он

ЦИК зарегистрировала своего первого кандидата.

ЦИК не готова к выборам в Раду – заявление

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Первым на участие в выборах решился некто Владимир Пригладь. Кандидат баллотируется на 214 избирательном округе.

"В комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года", - сказано в сообщении ЦИК.

О мужчине известно, что он родился в 1976 г. и является жителем города Хмельницкий. Кандидат в нардепы беспартиен, имеет высшее образование, законом к ответственности не привлекался.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%

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