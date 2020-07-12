В центре Одессы полыхает жилой дом (ВИДЕО)

Пожар в Одессе уничтожил несколько квартир

Очередной масштабный пожар возник в забитой туристами Одессе днем в воскресенье, 12 июля. Эпицентр возгорания На последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Бунина, 35.

Как утверждают представители ГСЧС, на место ЧП выехали 60 огнеборцев, которые эвакуировали 35 жителей объятого пламенем дома.

Огонь же распространился на площадь в 700 квадратных метров, из-за чего пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Как объявили в пресс-службе подчиненного Авакову ведомства, к счастью, обошлось без жертв. В результате возгорания пострадал один спасатель. Какие травмы или ожоги он получил, неизвестно.

В то же время полностью потушить огонь специалисты не могут до сих пор. К 13:00, спустя несколько часов после начала пожара, его лишь локализовали.

По предварительным данным, многие квартиры жилого дома выгорели до основания.

"Пожар в по улице Бунина, 35 локализован в 13:06 на площади 700 квадратных метров. Сейчас продолжается ликвидация. С жильцами дома работают психологи ДСНС. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Чуть позже спасатели похвастались тем, что вынесли из горящего дома клетку с кроликом.