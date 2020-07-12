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В центре Одессы полыхает жилой дом (ВИДЕО)

16:00
Пожар в Одессе уничтожил несколько квартир - фото 1
Пожар в Одессе уничтожил несколько квартир

Очередной масштабный пожар возник в забитой туристами Одессе днем в воскресенье, 12 июля. Эпицентр возгорания На последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Бунина, 35.

Как утверждают представители ГСЧС, на место ЧП выехали 60 огнеборцев, которые эвакуировали 35 жителей объятого пламенем дома.

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Огонь же распространился на площадь в 700 квадратных метров, из-за чего пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Как объявили в пресс-службе подчиненного Авакову ведомства, к счастью, обошлось без жертв. В результате возгорания пострадал один спасатель. Какие травмы или ожоги он получил, неизвестно.

В центре Одессы полыхает жилой дом (ВИДЕО) - фото 202632

В то же время полностью потушить огонь специалисты не могут до сих пор. К 13:00, спустя несколько часов после начала пожара, его лишь локализовали.

По предварительным данным, многие квартиры жилого дома выгорели до основания.

"Пожар в по улице Бунина, 35 локализован в 13:06 на площади 700 квадратных метров. Сейчас продолжается ликвидация. С жильцами дома работают психологи ДСНС. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Чуть позже спасатели похвастались тем, что вынесли из горящего дома клетку с кроликом.

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