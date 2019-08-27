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В центре Киева неизвестный расстрелял прохожего

15:40
Полицейские ищут владельца Mitsubishi Lancer, который расстрелял прохожего - фото 1
Полицейские ищут владельца Mitsubishi Lancer, который расстрелял прохожего

Днем во вторник, 27 августа, пистолетную стрельбу слышали жители и прохожие в районе Севастопольской площади, в паре сотен метров от Управления патрульной полиции Киева. Как оказалось, водитель черной Mitsubishi решил из окна авто пострелять по прохожим.

Причины того, почему злоумышленник открыл огонь на поражение по идущему на тротуаре мужчине, неизвестны.

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По данным стражей порядка, водитель черного "Мицубиши Лансер" несколько раз выстрелил в сторону прохожего, ранил мужчину и скрылся. Наличие рядом офиса патрульных к его быстрой поимке не привело.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, а копы объявили по столице план "Перехват".

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По факту преступления открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", а всех свидетелей инцидента или видевших машину нарушителя просят обращаться на линию "102".

К слову, разборки со стрельбой или просто односторонние перестрелки в столице и других городах страны - не редкость. Всему виной наличие у народа запрещенных для ряда граждан травматических пистолетов, а также ощущение полной безнаказанности, поскольку полиция зачастую проявляет свою полную имотенцию в плане сохранения безопасности на улицах.

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