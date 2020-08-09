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В центре Киева нашли и взорвали бомбу

13:00
Бомбу на улице Большой Васильковской обезвредили - фото 1
Бомбу на улице Большой Васильковской обезвредили

Утром в воскресенье, 9 августа, в полицию столицы поступило сообщение о неприятной находке возле одного из офисов на улице Большой Васильковской. Звонившие утверждали, что на входе в помещение установлен предмет, похожий на взрывчатку.

Как заявили в полиции днем, подозрения людей подтвердились. Взрывотехники на самом деле обнаружили самодельную бомбу с дистанционной активацией.

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- Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал, - отрапортовали полицейские.

Поскольку пытаться увезти бомбу на полигон было опасно, саперы загородили СВУ и подорвали его.

Сам факт ЧП внесли в единый учет заявлений и сообщений Печерского управления полиции. В данный момент копы решают, как квалифицировать

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи, которым предстоит выяснить, кто заложил взрывчатку у входа в офис, а также мотивы совершения преступления.

Так или иначе, случаи вполне реальных терактов в Киеве, связанных с минированиями мест, где массово собираются люди, за последний месяц значительно участились.

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