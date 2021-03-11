В Буковель всей семьей: как организовать детский досуг

Буковель — идеальное место, куда можно сбежать всей семьей от городской суеты. Чистый горный воздух, живописные пейзажи, активные развлечения и вкусная местная кухня запомнятся надолго и взрослым, и детворе.

Как организовать совместный досуг и чем занять ребенка на курорте, мы вам сейчас подскажем.

С чего начать путешествие

Если вы отправляетесь на отдых с ребенком, об апартаментах стоит позаботиться заранее. Чтобы по приезде не возникло никаких трудностей и форс-мажоров с размещением, выбирайте надежные гостиничные комплексы с хорошей репутацией. Учитывайте, что в отеле должно быть комфортно не только взрослым, но и маленьким постояльцам. Обратите внимание на наличие оборудованных игровых зон, детских бассейнов, детского меню в ресторане, услуг бэбиситтера и т. д.

В отеле Stara Pravda созданы все условия для семейного отдыха. Детские площадки, тренажеры для любого возраста, пинг-понг, PlayStation, комнаты с игрушками, настольными играми, кукольными домиками и прочие развлечения детской зоны обеспечат веселый досуг малышам и подросткам. Добавьте к этому интересные локации на открытом воздухе: большие бассейны с подогревом воды, фотозоны и беседки с мангалами, где можно отлично провести время всей семьей.

Варианты активного отдыха

В холодное время года лучшие развлечения на горнолыжном курорте — катание на лыжах, сноутюбинге, санках и ледянках. Тем, кто неуверенно обращается с инвентарем, предоставляются услуги профессионального инструктора и предлагаются занятия в лыжной школе. Отметим, что снежные забавы в Буковеле доступны не только зимой, но и в начале весны. До конца марта высокогорные склоны укрыты снегом и открыты для отдыхающих.

В теплое время года можно отправиться в поход по горам, покататься на каяке, катамаране и гидроцикле на озере Молодости, покорить скалодром, устроить велопрогулку по окрестностям, в сопровождении взрослых совершить троллейную переправу через озеро на высоте 220 м.

Экскурсионная программа

Для любознательных туристов увлекательная экскурсия в этнопарк «Гуцул Ленд» станет настоящим путешествием в мир горцев украинских Карпат. В большом этнографическом комплексе под открытым небом можно побывать в настоящем деревянном гуцульском жилище гончара или охотника, посмотреть, как горит печь, попробовать себя в роли мельника и ткача, понаблюдать за работой сыроделов, поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и даже стать гостем театрализованной гуцульской свадьбы.

Также на территории этнопарка расположен контактный зоопарк, где общению с людьми всегда рады бараны, косули, шотландские коровы, четырехроговые овцы и другие домашние и дикие животные. Питомцев можно гладить, кормить и фотографироваться с ними на память.

Развлечения

Если ребенок устал или замерз, отправляйтесь в детский развлекательный центр «Леопарк». Здесь маленьких непосед ждут увлекательные лабиринты и горки, сухие бассейны с шариками, заботливые аниматоры, море веселья и атмосфера праздника. При необходимости вы можете оставить ребенка на несколько часов под присмотром квалифицированных воспитателей, а сами отправиться на склон и насладиться экстримом.

Малышей 3–6 лет приглашают в гости игровые клубы. Под присмотром няни-педагога дети играют в активные игры, занимаются творчеством или читают книжки.

Весело провести время с семьей также можно в зале игровых автоматов или в боулинге. Еще один вариант отличного досуга — гонки в картинг-центре.

Весенние каникулы в Карпатах — отличный отдых в кругу близких людей. Желаем вам интересного путешествия и незабываемых впечатлений!