В боях с Арменией погиб генерал-майор и начальник артиллерии Азербайджана

На границе с Азербайджаном и Арменией продолжаются бои

После того, как поддерживаемые русскими армянские террористические силы атаковали позиции азербайджанских защитников на границе с отжатым Нагорным Карабахом, война между двумя странами разгорелась с новой силой.

В ходе боев, которые шли в субботу и воскресенье, а также продолжаются в данный момент, российско-армянские силы убили генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова.

Об этом во вторник, 14 июля, заявил заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев. По его словам, погиб также и полковник Ильгар Мирзоев, занимавший должность начальника артиллерии армейского корпуса.

- В течение двух суток по врагу был нанесен сокрушительный удар. С нашей стороны погибли семь военнослужащих, среди которых трое офицеров и генерал-майор.

В то же время в Армении утверждают, что в ходе боев с применением артиллерии возле границы с их стороны погибли двое офицеров армии - капитан и майор.

Сама же суть нового витка конфликта заключается в том, что поддерживаемые Кремлем представители Армении, захватившие Нагорный Карабах, открыли по азербайджанской стороне огонь из артиллерийских установок. Поясняют они это "ответными действиями", мол, сами военнослужащие Азербайджана "заехали на их территорию на УАЗике и пытались захватить опорный пункт".

Напомним, населенный армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Поэтому возник вооруженный конфликт, в результате которого погибло 30 тысяч человек. А Баку потерял контроль над регионом. Война продолжалась до 1994 года. И столкновения не прекращаются до сих пор.