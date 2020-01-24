В Болгарии обвинили в шпионаже двух российских дипломатов

В Болгарии поймали на шпионаже двоих российских "дипломатов"

В пятницу, 24 января, в прокуратуре Болгарии заявили о рассекречивании двоих российских диверсантов, которые под прикрытием дипломатических паспортов занимались сбором секретных данных. Информация об этом подтвердилась в ходе досудебного расследования.

Сегодня глава генпрокуратуры Иван Гешев передал в министерство иностранных дел Болгарии доказательства работы российских агрессоров на Кремль.

Шпионили засланные Москвой диверсанты с 2017-го года, а данные, которые интересовали русских, касались нюансов избирательного процесса в стране. Вполне может быть, что Путин решил вклиниться в выборы в очередной стране.

- В ходе расследования в рамках одного из досудебных производств было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой он добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что российский гражданин имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в посольстве Российской Федерации в Софии, - сказано в официальном сообщении прокуратуры.

Кроме того, как утверждают правоохранители, в ходе досудебного расследования по другому уголовному делу, прокуроры вышли на другого шпиона. Он действовал в Болгарии с октября 2018-го и собирал данные по энергетики и энергетической безопасности страны. Информацию террорист направлял в штаб-квартиру ГРУ.

Посадить диверсантов, к сожалению не смогут, поскольку их снабдили дипломатическими паспортами, а наказание их будет нарушением Венской конвенции.

Напомним, в октябре прошлого года из Болгарии выслали еще одного российского дипломата, который спалился на шпионаже.