В Берлине автомобиль влетел в толпу людей, множество пострадавших

Пострадавших эвакуируют вертолетами

Утром в воскресенье, в центре немецкой столицы произошло масштабное ДТП. Автомобиль "Мерседец" выехал на тротуар и буквально снес пешеходов.

Как заявили сегодня в полиции Берлина, по предварительным данным версию теракта следователи не рассматривают.

- Инцидент похож на несчастный случай из-за чрезмерно набранной автомобилем скорости, - отметил пресс-секретарь местной полиции. - В результате ЧП пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Личность водителя, который нарушил скоростные ограничения и не справился с управлением авто, уже выяснили. Им оказался 24-летний мужчина, который живет в Германии. В то же время Mercedes, судя по всему, был привезен из Эстонии. Возможно, его владелец является гражданином этой прибалтийской страны.

На месте ЧП работают спасатели и медики "скорой". Одного пострадавшего придавило машиной, поэтому работники экстренной службы задействовали спецтехнику.

Травмированных эвакуируют с помощью санавиации.

Как известно, подобные наезды на пешеходов - излюбленный способ атак поддерживаемых Россией террористов ИГИЛ в Европе. Именно поэтому масштабное ДТП привлекло к себе максимальное внимание полиции.