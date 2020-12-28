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В Бельгии Санта-Клаус заразил коронавирусом дом престарелых: умерли 18 человек

09:00
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Не все Санта-Клаусы одинаково полезны

Страшной трагедией обернулась беспечность администрации дома престарелых в Бельгии.

Актер в костюме сказочного персонажа посетил учреждение с рождественскими поздравлениями, а через три дня после этого получил положительный результат на COVID-19.

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После этого оказалось, что в доме престарелых заразились 121 пациент и 36 работников. Из них 18 впоследствии скончались.

В ходе расследования выяснилось, что на мероприятии не придерживались карантинных требований: многие работники и пациенты были без масок, а актеры нарушали социальную дистанцию.

Ведущие эпидемиологи страны уверены, что один человек не мог заразить столько людей за один раз. И всему виной несоблюдение правил карантинных ограничений в учреждении, однако СМИ поспешили обвинить во всем именно "Санту". Теперь несчастному актеру придется с этим жить.

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Бельгия Пандемия коронавируса смерть Новини Мир
УНИАН
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