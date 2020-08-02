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В Беларуси посадили в СИЗО террористов из ЧВК "Вагнера"

11:00
Террористы дают абсолютно разные показания - фото 1
Террористы дают абсолютно разные показания

Группа боевиков Путина, централизованно переброшенная в Беларусь накануне президентских выборов, отправилась в следственный изолятор. При этом террористы по-разному поясняют свои цели пребывания в чужой стране.

Как заявил глава следственного комитета Беларуси Иван Носкевич все упакованные спецслужбой КГБ наемники оказались под стражей.

Беларусь передала Украине список задержанных украинцев-наемников ЧВК "Вагнера"

- 31 июля в отношении задержанных следствие и прокурор избрали меру пресечения в виде заключения под арест, - отметил чиновник. - Группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 числа и якобы собиралась вылететь из Минска в Стамбул. При этом, хотя времени для регистрации на рейс и на вылет из государства у них было достаточно, все проехали мимо аэропорта и заселились в отель IBB в Минске. Номера были зарезервированы заранее. Позже все подозреваемые заселились в санаторий "Белорусочка", так и не улетев в Стамбул, хотя такая возможность у них была и 25, и 26, и 27 июля.

Кроме того, правоохранители выяснили, что террористы Путина ждали прибытия еще нескольких групп наемников. Почти все задержанные принимали участие в боевых действиях. В частности - на Донбассе.

Более того, путинские военные преступники еще и дают разные пояснения своего пребывания. Об официальной версии Кремля - вылете в Стамбул - говорит меньшая часть террористов. Остальные рассказывают бредни о путешествии в самые разные страны мира для отдыха или охраны каки-то объектов.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.

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