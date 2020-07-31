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Беларусь передала Украине список задержанных украинцев-наемников ЧВК "Вагнера"

16:00
Беларусь сотрудничает с Украиной по выдаче боевиков Путина - фото 1
Беларусь сотрудничает с Украиной по выдаче боевиков Путина

В пятницу, 31 июля, официальный Минск признал всех жителей Донбасса-террористов карманной военной компании Путина гражданами Украины, а также выдал Киеву их список.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сегодня посол нашей страны пообщался с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиром Макеем.

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- Разговор был нормальным, никаких обвинений в адрес Украины мы не получали, - отметил Кулеба. - Известно, что задержанных украинцев не семь. Мы должны проверить весь список, поскольку возможно, что кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретики", - уточнил Кулеба.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.

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