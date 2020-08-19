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В Беларуси по запросу России задержали украинца

14:00
У украинца якобы изъяли оружие - фото 1
У украинца якобы изъяли оружие

В среду, 19 августа, беларусские погранцы надели наручники на одного из пассажиров автобуса "Киев-Минск".

Как заявили сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси, украинец был объявлен в розыск российскими террористами.

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Теперь наверняка ни в чем не повинного гражданина могут выдать оккупантам.

- Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ. Инициатором этого было МВД Российской Федерации. Кроме того, в его личных вещах было обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож с длиной клинка 18 см, - заявили пограничники.

Задержанного передали милиционерам, которые и будут решать судьбу украинца. Ни фамилии, ни имени "нарушителя" беларусы не назвали.

Никаких точных данных о том, за что русские разыскивали мужчину, нет. Впрочем, оккупанты постоянно злоупотребляют своими возможностями и пытаются преследовать наших сограждан. Особенно тех, кто участвовал в отражении российской агрессии на Донбассе.

Белорусские же правоохранители, как показывает практика, выполняют требования Москвы без особых вопросов. Так что задержанный сегодня молодой человек вполне может стать очередным заложником в руках Кремля.

В МИД Украины на инцидент еще не отреагировали.

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