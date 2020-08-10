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В Беларуси ОМОН избил до полусмерти путинского топ-пропагандиста

15:54
Семен Пегов дестабилизирует обстановку в Минске - фото 1
Семен Пегов дестабилизирует обстановку в Минске

В Минске силовики Лукашенко не стали вникать и знатно отметелили российского пропагандиста Семена Пегова, который "прославился" во время оккупации Донбасса.

Семен Пегов перестал выходить на связь со своими пособниками из РосСМИ вечером в воскресенье, 9 августа, когда в Беларуси начались массовые протесты против режима Лукашенко.

Протесты в Беларуси - Лукашенко неожиданно нашел "украинский след"

Позднее он был опознан на фото и сюжете TYT.BY - его в бессознательном состоянии тащил один из "псов режима" в "неизвестном направлении".

В Беларуси ОМОН избил до полусмерти путинского топ-пропагандиста - фото 203823
Коллега Пегова - пропагандист Коц - что-то начинает подозревать

Позднее к этой фотографии добавился и комментарий белорусских властей - оказалось, что Пегов не просто избит до полусмерти, но еще задержан и находится в ГУВД города Минска.

Автору геббельс-сюжетов про "украинских фашистов" на LIFE News и пропагандистского проекта русских WarGonzo грозит от 5 до 8 лет за "участие в несанкционированном митинге" и "приезд в страну с целью дестабилизации обстановки".

В Беларуси ОМОН избил до полусмерти путинского топ-пропагандиста - фото 203824

Семен Пегов - пособник террористов и автор "сюжетов про укрофашистов"

В Беларуси ОМОН избил до полусмерти путинского топ-пропагандиста - фото 203825

Судя по всему, белорусские менты не стали вникать, что Пегов - их идейный "ватный" собрат, а просто решили "упаковать" пропагандиста, а уже потом разбираться, что это за фрукт. С другой стороны, нельзя исключать, что Пегова просто узнали и посчитали, что россиянину не место на минских улицах.

Вполне возможно, Украина в ближайшее время обратится в Минск с требованием выдать пропагандиста и добавить его в список задержанных ранее в Беларуси "вагнеровцев", которые подозерваеются в военных преступлениях на Донбассе.

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Беларусь Донбасс Экстрадиция война на Донбассе Новости Мир Семен Пегов
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