В Беларуси объявили срочную мобилизацию и сборы на границе с Россией

Беларусь проведет военные сборы возле границы с Россией

После упаковки в СИЗО путинских террористов из ЧВК "Вагнера" руководство Беларуси решило провести военные сборы прямо на границе с русскими.

Согласно повесткам, которые рассылают ранее служившим в армии белорусам военкоматы, мобилизация будет длиться как минимум 25 дней.

Сборы же начнутся с 11 августа, на следующий день после проведения президентских выборов, а проходить они будут в Витебской области.

О проведении военных учений, которые почему-то назвали "плановой", объявила сегодня официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик.

- Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года, - отметила спикер минобороны.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.