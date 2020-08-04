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В Беларуси объявили срочную мобилизацию и сборы на границе с Россией

14:00
Беларусь проведет военные сборы возле границы с Россией - фото 1
Беларусь проведет военные сборы возле границы с Россией

После упаковки в СИЗО путинских террористов из ЧВК "Вагнера" руководство Беларуси решило провести военные сборы прямо на границе с русскими.

Согласно повесткам, которые рассылают ранее служившим в армии белорусам военкоматы, мобилизация будет длиться как минимум 25 дней.

В Беларуси посадили в СИЗО террористов из ЧВК "Вагнера"

Сборы же начнутся с 11 августа, на следующий день после проведения президентских выборов, а проходить они будут в Витебской области.

В Беларуси объявили срочную мобилизацию и сборы на границе с Россией - фото 203557

О проведении военных учений, которые почему-то назвали "плановой", объявила сегодня официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик.

- Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года, - отметила спикер минобороны.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.

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