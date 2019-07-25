В Беларуси начнут сажать за символику Азова и УПА

За символику Белецкого можно присесть в Беларуси

Президент вяло стремящейся отвернуться от России Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". И он сразу же стал скандальным.

Согласно документу, который вступит в силу на днях, в Беларуси будет предусмотрена уголовная ответственность за ношение и распространение красно-черных флагов Украинской повстанческой армии, портретов Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также герб полка МВД "Азов".

Поясняют введение тюремного наказания за националистическую украинскую символику в Беларуси тем, что таким образом будут "противодействовать некоторым видам актуальных угроз общественной безопасности".

При этом беларусы в духе поляков и наверняка умышленно пытаются ассоциировать символы УПА с "нацизмом".

"Предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой или иной социальной розни, - заявили в МВД Беларуси. - Под запрет попадают: бандеровская символика, содержащий черно-красный флаг УПА; герб батальона "Азов"; портреты Бандеры и Шухевича; разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники. Ношение этой символики квалифицируют как "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной вражды" или как "умышленные действия по реабилитации нацизма". За эти действия теперь могут приговорить к 5 годам лишения свободы. Также отдельно может вызвать внимание правоохранителей ношение антикварной формы УПА, нацистских подразделений СС, шевроны, флаги и другие атрибуты".

Напомним, аналогичный закон о бандеризме принимали несколько лет назад в Польше. Тогда институт Национальной памяти страны начал резко переписывать историю в свою пользу и представил абсолютно неадекватные трактования целого ряда событий, связанных со Второй мировой войной.