Поляки начали поиск свидетелей "геноцида ОУН-УПА"

Поляки решили снова ударить по Украине своими историческими трактовками

Институт национальной памяти Польши в четверг, 4 июля, пошел на эскалацию конфликта с Украиной, пытаясь в очередной раз переписать историю по-своему.

Сегодня чиновники-ученые из Варшавы объявили о том, что ищут свидетелей "геноцида поляков", устроенного бойцами ОУН-УПА в 1939-1945 годах.

При этом тот факт, что никакого геноцида на самом деле не было, поляков почему-то не смущает.

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН) Отделение в Люблине ведет расследование по делу преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. Членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками, - объявили сегодня в посольстве Польши в Киеве. - Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией".

Как поясняют дипломаты, речь идет об излюбленном историческом событии Олега Царева - "Волынской трагедии", когда бойцы УПА в рамках Второй польско-украинской войны пытались сберечь земли от польских территориальных претензий, которые Варшава высказывала после Первой мировой.

Поляки в последние годы, как известно, решили переписать историю и законодательно закрепить удобные для них факты в собственных учебниках. Они издали "закон о Бандеризме", запретив упоминание бойцов ОУН-УПА всуе и ввели уголовную ответственность за отрицание "украинского геноцида поляков". Кроме того, политики решили заявить, что представители их народа никогда не сотрудничали с Гитлером и не были причастны к уничтожению евреев, хотя это также не соответствует действительности.