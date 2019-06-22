В аномальную жару украинцы могут остаться без света

Энергетика метеозависима

Долгие годы для украинцев в летние месяцы регулярными были отключения горячей воды. Летом 2019 к воде может добавиться и электричество. Его тоже хотят отключиться.

Как информирует "Укрэнерго", отключения света будут аварийными, а их причиной может стать аномальная жара, которая накрыла страну в июне 2019.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в пресс-релизе "Укрэнерго".

Сообщется, что при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - заявили в "Укрэнерго".

Пока вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

Эта табличака, по мнению специалистов Укрэнерго, объяснит, почему могут отключить свет:

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - предупреждают в компании и угрожают применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы.

"Решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго", - заявили в компании.

Отмечается, что по этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБОУ с соответствующим письмом, однако ответа пока не было.