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В аеропорту Бодрума зникло світло - українські туристи не можуть повернутись додому

Вчера, 21:42
Бодрум залишився без світла - фото 1
Бодрум залишився без світла

З турецького аеропорту Міляса-Бодрум не відправляються міжнародні рейси, серед іншого затримуються, як мінімум, два рейси до України.

Причина затримки рейсів в аеропорту Бодрума – відключення електрики. Коли проблему буде усунено, невідомо.

На цей момент рейс до Борисполя, що мав вилетіти з Туреччини о 16:20 і прибути до Борисполя о 18:20, очікується в Києві о 23:15. Ще один рейс до Києва, що мав вилетіти о 20:25 і прибути о 22:55, очікується за розкладом.

Також із Бодрума о 14:00 повинен був вилетіти рейс у Запоріжжя. В аеропорту Запоріжжя повідомили, що прибуття рейсу затримується до 2:45.

Українські туристи в Бодрумі розповіли, що турецький аеропорт не відправляє міжнародні рейси від самого ранку. Деякі люди, за їхніми словами, "чекають з 11 години на спеці в 50 градусів".

Судячи з сайту турецького аеропорту, рейси не відправляють із 13:30.

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