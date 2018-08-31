Что будет с Захарченко и прочими “героями русской весны”: Пророческий текст Без Табу

18:50 , Сегодня 2281 , Сегодня

Очередь за солнцем на холодном углу

Эта статья впервые была опубликована в июне 2016, но не утратила актуальности, более того - оказалась пророческой, ведь выводы подтверждает сама жизнь.

Хлынули доpоги, дpогнули мосты - погоди немного-отдохнёшь и ты (с)

Знаете, иногда спин-оффы получаются куда более интересными и увлекательными, чем основной сюжет. Звонок Надежды Савченко в прямой эфир “Радио-Эра” и её откровения по поводу необходимости искать общий язык с так называемыми лидерами так называемых “ЛНР” и “ДНР” недурственно взбудоражили публику, но, даже когда страсти немного улеглись, мало кто смог разглядеть ключевой посыл – рано или поздно ситуация столкнёт лбами представителей украинской власти и "вождей революции молодых республик". Потому-то и было бы неплохо определиться с позицией по этому вопросу.

Изначально вариантов развития событий было два. Но первый – радикальный – как-то сразу отмели. И поступили скорее верно, нежели нет. Дело не в том, что в случае начала максимально активных боевых действий с украинской стороны Россия тоже увеличила бы своё присутствие и влияние в регионе (не сомневайтесь, ресурсов для его увеличения там всё ещё хватает, как и презрения к своим гражданам, которых можно смело отправлять на убой под мантру “мы за ценой не постоим”).

Предсказать дальнейшие события при подобном раскладе было бы очень непросто. Да и западные друзья поддавливали пассажами в духе "не можна мстить, повинні ми любити", которые когда-то вложил в уста Гамлету в своей трактовке классики Лесь Подервъянский. Если уж из Лукашенко за его практически некровопролитный коммунизм сделали практически эталонное пугало, то страшно представить, какую репутацию заработала бы себе новая украинская власть попыткой пойти в лобовую атаку.

Самое сложное в работе врача - это раз за разом сообщать о смерти пациента его родным и близким

Так что остался лишь вариант "искать общий язык, как бы ни было противно". Люди, которые уже несколько дней срывают на Савченко весь гнев, не понимают главного: если бы Надежда не сказала об этом, то пришлось бы подать голос кому-нибудь другому. Правда - штука чертовски горькая. И не зря один из героев "Скорой помощи" когда-то отметил, что самое сложное в работе врача - это раз за разом сообщать о смерти пациента его родным и близким.

Рано или поздно официальному Киеву ПРИДЁТСЯ если не садиться за стол переговоров с неофициальными Донецком и Луганском, то искать какие-то точки соприкосновения для решения проблем. Проблем, которые уже есть, и проблем, которые наверняка возникнут дополнительно. И посылать на поиски этих самых точек соприкосновения придётся не условного Медведчука или Кучму, которые едва ли не более лояльны российской стороне, нежели украинской, а кого-нибудь с жёсткой позицией. Беда лишь в том, что своего Сайруса Вэнса украинская нация пока не взрастила, как и своего Гавела или Валенсу.

А что, собственно, будет с Захарченко, Плотницким и прочими "героями революции" после того, как проект "Новороссия" закроют

Но ещё больше интересует другой вопрос – а что, собственно, будет с Захарченко, Плотницким и прочими "героями революции" после того, как проект "Новороссия" закроют де-факто, а не только де-юре? Рано или поздно это ведь случится, причём скорее рано, и так называемые пламенные революционеры ещё будут живы и здоровы. Вариантов здесь на самом деле не так много.

Вариант первый, "абхазский" – быстрая, мучительная и в какой-то степени насильственная смерть в ситуации, которая на первый взгляд абсолютно не смахивает на политическое убийство. Именно таким образом убрали с политической арены двух руководителей Абхазии и едва не убрали (хотя хорошенько так попытались) третьего.

Характерно, что русскоязычные источники при поднятии темы смерти Багапша начинают кормить аудиторию версиями из серии "человек слишком много пил и курил, вот и добил себя окончательно, так что российским врачам ещё благодарность нужно выразить за то, что хотя бы попытались его спасти". При этом факты настойчивого отказа Багапша от госпитализации в российское лечебное учреждение и участия в этой "операции спасения" сотрудников ГРУ РФ почему-то умалчивается. Так что нынешний руководитель Абхазии Рауль Хаджимба уже наверняка догадывается, каким образом он покинет свой почётный пост, и мучается лишь оттого, что никак нельзя предсказать, когда это случится.

Вариант второй, "лебедевский" – внезапная материализация в качестве политика федерального масштаба в российской глубинке. Поднапрягите память и вспомните, на чём покойный ныне генерал начал зарабатывать себе политическую репутацию и популярность уже после распада СССР? Правильно, участием в приднестровском конфликте, который начинался под лозунгом "русских людей обижают" (вы уже видите чёткие параллели, верно?).

На родину Лебедь вернулся героем, миротворцем и вообще невероятно богоугодным персонажем, какое-то время даже побыл едва ли не третьим лицом государства с населением в полторы сотни миллионов душ, а потом принялся проявлять себя в роли матёрого хозяйственника. Правда, закончилось всё так же печально, как и в случае с Ардзинбой и Багапшем. Шутки шутками, но с каждым годом всё меньше и меньше людей верят в случайность авиакатастрофы на Буйбинском перевале – уж больно неудобным персонажем для представителей кооператива "Озеро" был Александр Иваныч, знаете ли…

Вариант третий, "мешковско-стрелковский" - тихий, мирный и бесшумный переезд в подмосковную глубинку, почётная пенсия и коротание последних дней в статусе не то гениального пассионария, не то чокнутого профессора. Мешков, правда, попытался было вернуться в большую политику после аннексии Крыма, но непомерно бодрому старичку довольно тонко намекнули, что делать этого не стоит. Но намёк не был понят, и первому (а также последнему) президенту Крыма довелось продемонстрировать на практике, что выборы выигрывает не тот, за кого проголосовало больше людей, а тот, в чью пользу эти голоса подсчитали. Этим даже в Украине охотно баловались на прошлогодних местных выборах, что уж говорить о территории, на которой вроде как действуют российские законы?

Есть, правда, ещё один крайне маловероятный вариант, которым любят пугать украинских обывателей. Но о нём сейчас лучше даже не думать.