Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром Бунты в США война на Донбассе Досье

Уже не мэр: у Мишеля Терещенко рейдернули целый город

Вчера, 22:35
Мишель Терещенко больше не мэр. Незаконно - фото 1
Мишель Терещенко больше не мэр. Незаконно

На днях в ходе заседания антирейдерской комиссии Министерства юстиции чиновники фактически узаконили в чистом виде рейдерство Глухова Сумской области, где законно избранным мэром является Мишель Терещенко.

Как утверждает сам Терещенко на своей странице в Facebook, еще 1 апреля группа бывших регионалов провернула чрезвычайно дерзкую схему по "угону" у него города: депутаты горсовета умудрились лишить мэра должности на основании заявления, которое он не подавал.

Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)

При этом государственный нотариус Юлия Журикова зарегстрировала поддельный документ, который и рассмотрели во время заседания горсовета депутаты. Кроме того, местные политики еще и назначили нового временно исполняющего обязанности главы города - Юрия Бурлаку. Последний подал документы на регистрацию себя мэром без всяких приставок, и, само собой, "узаконился" в кресла градоначальника.

Когда Терещенко понял, что у него рейдернули город, он обратился в антирейдерскую комиссию минюста, которая в начале июня признала, что "решение о назначении мэра было законным".

Эпичным является тот факт, что Денис Малюська, подписавший итоговый документ, даже наплевал на решение Верховного суда, который постановил, что врио городского головы не имел никаких прав на подачу своей кандидатуры для утверждения себя же мэром. Кроме того, сам факт того, что должность мэра является избирательной, также не напугал никого из чинуш. Теперь, судя по всему, совершенно любого городского голову можно просто отстранить от должности и сесть на его место.

Не стоит говорить и о том, что факт поддельного заявления проверить более чем просто. Так что уж наверняка в министерстве прекрасно осведомлены о махинации, но привлечь злоумышленников к ответственности не собираются. Да и рейдерство как явление в Украине якобы победили благодаря усилиям Зе команды еще в прошлом году. По крайней мере, об этом заявлял тогда еще не уволенный Алексей Гончарук.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Малюська Министерство юстиции мэр Сумская область рейдерский захват Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский побывал в кафе, где его обслужили во внутреннем зале - фото 1
Зеленский попил кофе в незаконно работающем кафе в Хмельницком (ФОТО)
Вчера, 21:40
Лукашенко задумал предвыборный финт ушами - фото 1
Лукашенко накануне выборов президента разогнал правительство
Вчера, 20:20
Арахамия не обрадовал украинцев грядущим увольнением Авакова - фото 1
Арахамия заявил о готовящихся перестановках в правительстве
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29