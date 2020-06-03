Уже не мэр: у Мишеля Терещенко рейдернули целый город

Мишель Терещенко больше не мэр. Незаконно

На днях в ходе заседания антирейдерской комиссии Министерства юстиции чиновники фактически узаконили в чистом виде рейдерство Глухова Сумской области, где законно избранным мэром является Мишель Терещенко.

Как утверждает сам Терещенко на своей странице в Facebook, еще 1 апреля группа бывших регионалов провернула чрезвычайно дерзкую схему по "угону" у него города: депутаты горсовета умудрились лишить мэра должности на основании заявления, которое он не подавал.

При этом государственный нотариус Юлия Журикова зарегстрировала поддельный документ, который и рассмотрели во время заседания горсовета депутаты. Кроме того, местные политики еще и назначили нового временно исполняющего обязанности главы города - Юрия Бурлаку. Последний подал документы на регистрацию себя мэром без всяких приставок, и, само собой, "узаконился" в кресла градоначальника.

Когда Терещенко понял, что у него рейдернули город, он обратился в антирейдерскую комиссию минюста, которая в начале июня признала, что "решение о назначении мэра было законным".

Эпичным является тот факт, что Денис Малюська, подписавший итоговый документ, даже наплевал на решение Верховного суда, который постановил, что врио городского головы не имел никаких прав на подачу своей кандидатуры для утверждения себя же мэром. Кроме того, сам факт того, что должность мэра является избирательной, также не напугал никого из чинуш. Теперь, судя по всему, совершенно любого городского голову можно просто отстранить от должности и сесть на его место.

Не стоит говорить и о том, что факт поддельного заявления проверить более чем просто. Так что уж наверняка в министерстве прекрасно осведомлены о махинации, но привлечь злоумышленников к ответственности не собираются. Да и рейдерство как явление в Украине якобы победили благодаря усилиям Зе команды еще в прошлом году. По крайней мере, об этом заявлял тогда еще не уволенный Алексей Гончарук.