Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)

В офис "Центрэнерго" приезжали бойцы Коломойского

Днем в четверг, 27 февраля, несколько десятков вооруженных людей в камуфляже приехали к зданию ПАО "Центрэнерго" на улицу Казацкую в Киеве. Выгрузившись из микроавтобусов, мужчины быстро зашли внутрь помещения, а на территории установили контроль за периметром.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, а также источников Без Табу, за захватом офиса компании стоит олигарх Игорь Коломойский, а незваные гости - люди из охранной фирмы группы "Приват".

Как утверждают собеседники издания, днепровский предприниматель обиделся на решение Кабмина о смене руководства "Центрэнерго", которое было подконтрольно олигарху.

В ходе захвата люди в камуфляже забрали в офисе некоторую документацию и уехали. Вполне может быть, что злоумышленники просто подчистили хвосты за официально уволенным главой компании Александром Уваровым, ведь после смены власти ПАО начало закупки угля из России.

Как известно, стараниями "слуг народа" в общем и Андрея Геруса в частности мощности "Центрэнерго" и других компаний в данный момент искуственно снижают. С самого начала прихода к власти Зе команды люди Игоря Коломойского взяли под себя руководство компанией и начали закупать уголь из "ДНР" под видом добытого в России.

Чуть позже, когда нардеп Герус продавил закон о покупке электричества у русских, Украина начала импортировать огромное количество килоВатт из РФ. При этом выработку отечественной электроэнергии по указке смотрящего за энергетикой уменьшают. Де-факто, "Центрэнерго" теряет в цене, а на тендере может стать лакомым кусочком, но только для избранных предпринимателей, поскольку "чужих" на конкурс не допустят.