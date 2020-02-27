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Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)

19:00
В офис "Центрэнерго" приезжали бойцы Коломойского - фото 1
В офис "Центрэнерго" приезжали бойцы Коломойского

Днем в четверг, 27 февраля, несколько десятков вооруженных людей в камуфляже приехали к зданию ПАО "Центрэнерго" на улицу Казацкую в Киеве. Выгрузившись из микроавтобусов, мужчины быстро зашли внутрь помещения, а на территории установили контроль за периметром.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, а также источников Без Табу, за захватом офиса компании стоит олигарх Игорь Коломойский, а незваные гости - люди из охранной фирмы группы "Приват".

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Как утверждают собеседники издания, днепровский предприниматель обиделся на решение Кабмина о смене руководства "Центрэнерго", которое было подконтрольно олигарху.

Люди Коломойского захватили офис 'Центрэнерго' (ФОТО) - фото 196503

В ходе захвата люди в камуфляже забрали в офисе некоторую документацию и уехали. Вполне может быть, что злоумышленники просто подчистили хвосты за официально уволенным главой компании Александром Уваровым, ведь после смены власти ПАО начало закупки угля из России.

Люди Коломойского захватили офис 'Центрэнерго' (ФОТО) - фото 196504

Как известно, стараниями "слуг народа" в общем и Андрея Геруса в частности мощности "Центрэнерго" и других компаний в данный момент искуственно снижают. С самого начала прихода к власти Зе команды люди Игоря Коломойского взяли под себя руководство компанией и начали закупать уголь из "ДНР" под видом добытого в России.

Чуть позже, когда нардеп Герус продавил закон о покупке электричества у русских, Украина начала импортировать огромное количество килоВатт из РФ. При этом выработку отечественной электроэнергии по указке смотрящего за энергетикой уменьшают. Де-факто, "Центрэнерго" теряет в цене, а на тендере может стать лакомым кусочком, но только для избранных предпринимателей, поскольку "чужих" на конкурс не допустят.

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Центрэнерго уголь Игорь Коломойский рейдерский захват Новости Украина
Без Табу
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