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Уже без надобности: под Одессой ликвидировали единственный стратегический военный аэродром

15:00
Единственный аэродром, от которого зависит работа авиации на юге страны, ликвидировали ради застройки - фото 1
Единственный аэродром, от которого зависит работа авиации на юге страны, ликвидировали ради застройки

В рамках одностороннего примирения с Россией, желания властей извиниться перед "народом Донбасса" и тенденции к фактическому ослаблению всего, что связано с обороноспособностью Украины, по решению суда был ликвидирован военный аэродром "Школьный".

Судьи Приморского суда Одессы решили убрать аэродром с карт Украины из-за желания мэрии города отгрохать на его территорию застройку.

Сивохо решил привлечь российских ФСБшников для "решения конфликта на Донбассе"

О том, что военный объект несет стратегическое назначение, является единственный аэродромом на юге страны, который находится в полной боевой готовности, и постоянно используется для приема и отправки бортов в зону Операции объединенных сил и оттуда, никто из чинуш не задумывался.

Отреагировать на вопиющую дичь должны бы в СНБО, но Алексей Данилов занят работой в штабе по крушению "Боинга" МАУ, а Сивохо ублажает гундяевских попов и мечтает о приходе "русского мира".

В пресс-службе Воздушного командования "Юг" заявили, что "даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну".

- За полтора года рассмотрения дела в суде, у Одесской мэрии появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Однако это не соответствует действительности, - отметил адвокат Михаил Кузаконь. - Руководство воинской части готовит документы для обжалования такого решения, запущен процесс апелляции.

Если махинации судей и местных властей вступят в силу, а аэродром будет уничтожен физически, бортам с ранеными на Донбассе банально негде будет садиться, авиацию ГПСУ, ВМСУ и ГСЧС выселят невесть куда, а самолеты стран НАТО, которые прилетают в Украину для учений, также некуда будет разместить.

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