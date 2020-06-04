Узаконивший рейдерство министр Малюська рассказал о "новой борьбе с рейдерами"

Малюська "побеждает" рейдерство

В четверг, 4 июня, глава минюста Денис Малюська, который в начале месяца отказался признавать рейдерство целого города Глухова, рассказал о внедренных нововведениях для противодействия этому виду преступлений.

В комментарии "Радио Свобода" Малюська заявил, что с этой недели для проведения регистрационных действий нотариусы и государственные регистраторы будут обязаны проходить двухфакторную идентификацию.

Такой "невероятный прорыв", который приведет к победе страны над рейдерством, по словам министра, будет "одним из составляющих предотвращения злоупотреблений, связанным с рейдерством в период запустка земельной реформы".

"У нас есть план относительно того, что мы будем делать, когда появится оборот земель сельскохозяйственного назначения, чтобы мы могли избежать потенциальный взрыв рейдерства. Уже на этой неделе, например, регистраторы и нотариусы - у них вводится обязательная двухфакторная идентификация, они все получат mobile-ID в течение следующих двух месяцев и любая регистрационное действие будет сопровождаться двойной идентификацией. С одной стороны это будет электронный ключ соответствующего регистратора, а с другой стороны, будет сообщение на мобильный телефон - нужно будет подтверждать информацию" - заявил Малюська.

Кроме того, глава минюста рассказал об "эффективной работе по очистке кадров среди регистраторов и нотариусов".

Эпично, что подобные заявления чиновник столь высокого ранга делает буквально через несколько дней после того, как он лично своей подписью узаконил нелегальную смену мэра Глухова Сумской области. Во время заседания антирейдерской комиссии Малюська признал соответствующими всем нормам закона поддельные документы об уходе с поста мэра Мишеля Терещенко, а также решение горсовета о назначении временно исполняющим обязанности городского головы одиозного регионала. Более того, Малюська даже согласился с не попадающим ни под какие рамки закона решением об отмене приставки "и.о" для Юрия Бурлаки.