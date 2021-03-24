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Узаконивание перепланировки: почему стоит обратиться к юристам

Вчера, 21:42
Узаконивание перепланировки: почему стоит обратиться к юристам - фото 1

Многие владельцы квартир проводят на своих квадратных метрах перепланировочные работы, думая, что они в своем праве.

В каком-то смысле это так и есть, но только в каком-то, поскольку их все равно обязательно требуется узаконить. Для этого обязательно требуется обратиться к квалифицированным юристам, которые знакомы со всеми тонкостями процедуры.

Важно понимать, что перепланировке характеристики недвижимости изменяются, но при этом она не может затрагивать несущие конструкции, это будет уже совсем другая история. Дело в том, что если такого вмешательства не будет, то никакой разрешительной документации не потребуется - украинское законодательство выражает свою позицию по данному вопросу достаточно однозначно. Однако это вовсе не значит, что можно просто оставить все как есть - после того, как перепланировочные работы будут завершены, собственнику недвижимости в обязательном порядке потребуется привести я порядок документацию. Например, если из кухни и комнаты делается кухня-столовая с помощью проема в ненесущей стене, то никаких разрешений для этого нужно не будет, но важно будет отразить такие перемены в техническом паспорте жилья.

Можно, конечно, попробовать повозиться с перепланировкой самостоятельно, однако негативный опыт большого количества украинских граждан показывает, что это не лучшая идея. Лучше всего обратиться к профессиональным юристам - они работают со сферой недвижимости, постоянно отслеживают изменения (происходят изменения тоже постоянно) и делают процедуру максимально быстрой. При этом владелец недвижимости будет задействован минимально - от него потребуется только заказать соответствующую услугу, все остальное за него сделают профессионалы.

Специалисты готовы предоставить потенциальному клиенту бесплатную консультацию, чтобы он мог понять, с чем имеет дело. Только после этого стоит заключать официальный договор. Оплата происходит непосредственно за предоставленные услуги, которые обычно заказываются в формате "под ключ". Специалисты обязуются отчитываться клиенту о каждом этапе прохождения процедуры, так что ему не придется ни о чем беспокоиться. Если есть какие-то риски того, что узаконивание не состоится, клиенту обязательно сообщают об этом еще до того, как будет подписан договор, чтобы он мог принять взвешенное решение. Обращение к юристам, впрочем, такие риски минимизирует.

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