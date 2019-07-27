"Уволить Богдана?": Зеленский примет решение

"Уволить Богдана": Зеленский примет решение

23 мая на сайте президента появилась петиция с требованием уволить главу ОП Андрея Богдана. На данный момент она набрала 25 тыс. голосов. Теперь президент обязан ее рассмотреть.

Автор петиции - Андрей Качор. По его мнению, Богдан не может находится у власти, поскольку он напрямую подпадает под закон о люстрации.

В качестве обоснования, Качор ссылается на соответствующие нормы закона и прошлое Богдана. В 2010-2011 гг. тот занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Отметим, что 29 мая, Верховный суд Украины вынес вердикт по делу законности назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента.

Фемида постановила, что не может открыть уголовное производство, так как заявитель по делу не является субъектом правоотношений по назначению ответчика на упомянутый пост (т.е. Богдана – прим. ред).

Интересно, что глава ОП не единственный фигурант прошений. Так, сразу после инаугурации Зеленского, возникла петиция и за его отставку. Однако у президента лишь отшучились по этому поводу.