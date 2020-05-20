Уволенный экс-глава таможни Максим Нефедов хочет вернуть себе должность через суд

Нефедов хочет судиться за должность главы таможни

Бывший глава ГТС, которого без каких-либо пояснений выкинули с должности усилиями лидеров Зе команды, невесть зачем подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием признать приказ о его увольнении противоправным.

На что рассчитывает уже бывший чиновник, который в свое время способствовал доверию к команде Зеленского благодаря своей репутации, не ясно. Ведь в случае признания судьями незаконного увольнения на должность он все равно не вернется.

Или же ничего не сможет реформировать, поскольку для хоть сколько-нибудь успешной работы таможни нужны команда и желание Кабмина, которых нет.

Так, сегодня в пресс-службе ОАСК заявили о том, что истец требует восстановить его в должности, а также взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

- Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, – отметили в пресс-службе ведомства. - В данный момент решается вопрос об открытии производства по иску.

Напомним, 24 апреля Кабмин без заслушивания докладов уволил с должностей руководство таможни и налоговой - Максима Нефедова и Сергея Верланова. На последнего уже по-быстрому сшили уголовное дело.

Сам же Нефедов еще пару дней назад заявлял, что не собирается бороться за должность и раздумывает о том, остаться ли ему в политике или вернуться в бизнес.

Что побудило экс-чиновника подать бессмысленный иск в суд, неизвестно.