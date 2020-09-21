Уважаемая судья из Харькова попалась на "мелкой" взятке

Суд да дело / СБУ

Новая неделя для главы Харьковского окружного административного суда началась со знакомства с оперативниками СБУ.

Перед этим судья получила 3000 долларов взятки, о чем рапортует пресс-служба СБУ 21 сентября 2020 года.

Силовики в своем сообщении не называют имени судьи, однако речь идет об Ольге Владимировне Панченко, которая является руководителем Харьковского окружного административного суда. О чем свидетельствует информация на официальном сайте организации.

Отметим, что в декларации Панченко указано, что в год она официально получает зарплату около 1 300 000 гривен, также примерно 400 000 у нее есть наличными. Таким образом, взятка в 3000 долларов - для нее может считаться "мелкой". И тем не менее.

Панченко выступила посредником - она давила на своего подчиненного в суде, чтобы тот принял "правильное" решение относительно некоего земельного вопроса. Подчиненный Панченко, по всей видимости, начальницу не убоялся и в результате чего появились эти яркие фотографии.

Судья Ольга Панченко потеряла лицо / Фото - СБУ

3000 долларов, который стали судье поперек горла

Судья Панченко с ректором Харьковско юракадемии Онищуком

Отметим, что Панченко стала главой суда только в феврале 2020 года. Она была избрана коллегами в ходе тайного голосования.