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Уважаемая судья из Харькова попалась на "мелкой" взятке

15:42
Суд да дело - фото 1
Суд да дело / СБУ

Новая неделя для главы Харьковского окружного административного суда началась со знакомства с оперативниками СБУ.

Перед этим судья получила 3000 долларов взятки, о чем рапортует пресс-служба СБУ 21 сентября 2020 года.

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Силовики в своем сообщении не называют имени судьи, однако речь идет об Ольге Владимировне Панченко, которая является руководителем Харьковского окружного административного суда. О чем свидетельствует информация на официальном сайте организации.

Отметим, что в декларации Панченко указано, что в год она официально получает зарплату около 1 300 000 гривен, также примерно 400 000 у нее есть наличными. Таким образом, взятка в 3000 долларов - для нее может считаться "мелкой". И тем не менее.

Панченко выступила посредником - она давила на своего подчиненного в суде, чтобы тот принял "правильное" решение относительно некоего земельного вопроса. Подчиненный Панченко, по всей видимости, начальницу не убоялся и в результате чего появились эти яркие фотографии.

Уважаемая судья из Харькова попалась на 'мелкой' взятке - фото 205697

Судья Ольга Панченко потеряла лицо / Фото - СБУ

Уважаемая судья из Харькова попалась на 'мелкой' взятке - фото 205698

3000 долларов, который стали судье поперек горла

Уважаемая судья из Харькова попалась на 'мелкой' взятке - фото 205699

Судья Панченко с ректором Харьковско юракадемии Онищуком

Уважаемая судья из Харькова попалась на 'мелкой' взятке - фото 205702

Отметим, что Панченко стала главой суда только в феврале 2020 года. Она была избрана коллегами в ходе тайного голосования.

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Коррупция взятка судья СБУ Новости Украина Ольга Панченко
БЕЗ ТАБУ
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