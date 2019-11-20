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Под Харьковом сломался самолет президента Зеленского

Вчера, 21:20
Президентский борт сломался впервые за 20 лет - фото 1
Президентский борт сломался впервые за 20 лет

Вечером в среду, 20 ноября, впервые за более чем 20 лет президентский борт не смог подняться в небо. При этом глава государства воспользоваться альтернативными вариантами отказался, из-за чего, оскорбив военных, приказал выслать за ним другой самолет из Киева.

По данным источников издания "Депо.Харьков", поломка первого борта произошла на территории военного аэродрома в Чугуеве, куда Зеленский прибыл проездом после визита в Станицу Луганскую, где он открывал построенный мост "из Украины в "ЛНР".

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Из-за неизвестной неисправности самолет компании "Украина", на котором обычно летает президент, взлететь не смог.

Под Харьковом сломался самолет президента Зеленского - фото 191595

Восстановить его в течение полутора часов не смогли, поэтому Зеленскому предложили воспользоваться военным лайнером. Впрочем, вместо этого глава государства заявил, что лететь военным бортом он не собирается "из соображений безопасности".

После весьма оскорбительного отказа верховный главнокомандующий решил вылетать в столицу из Международного аэропорта "Харьков", откуда его заберет вылетевший из Киева самолет.

В данный момент автомобиль с президентом мчится в областной центр.

Напомним, еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал не летать чартерными рейсами, а покупать билеты на рейсы эконом-класса. Впрочем, сразу после победы гарант ни разу этого обещания не придерживался.

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Харьков Владимир Зеленский самолет Новости
Depo.Харьков
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